Dove vedere Torino-Empoli

I numeri di Torino e Empoli

Il Torino è la squadra contro cui l’Empoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 11 su 22. In aggiunta, contro nessuna squadra gli azzurri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato che contro i granata (sette); completano il quadro quattro vittorie dei piemontesi. Il Torino è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro l’Empoli in Serie A (2 vittorie, 5 pareggi), l’unico successo dei toscani nel periodo risale al 19 maggio 2019 (4-1 al Castellani). Torino ed Empoli hanno pareggiato le ultime due gare in casa dei granata in Serie A; il club toscano solo contro il Chievo ha registrato più pareggi di fila fuori casa nel torneo (cinque tra il 2004 e il 2016). Il Torino non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato, i granata potrebbero registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dai sei ottenuti tra il gennaio e il marzo 2019. Inoltre il Torino ha vinto gli ultimi due match casalinghi di campionato e non ottiene tre successi interni di fila in Serie A dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022. L’Empoli ha pareggiato le ultime due gare di campionato e potrebbe registrare tre pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2022 (quattro in quel caso).