Dove vedere Fiorentina-Verona

I numeri di Fiorentina e Hellas Verona

La Fiorentina ha vinto entrambe le gare dello scorso campionato contro il Verona senza subire gol (2-0 a Firenze, 3-0 in trasferta) e non ha mai battuto i veneti per tre partite di fila abbinando il clean sheet nella sua storia in Serie A. In generale l’Hellas non batte la squadra toscana nel massimo torneo dal 24 novembre 2019 (1-0 in casa con gol decisivo di Di Carmine). Quattro delle ultime sei sfide al Franchi in Serie A tra Fiorentina e Verona sono terminate col punteggio di 1-1: una vittoria viola a settembre 2022 e un successo veneto nel gennaio 2018 completano questo parziale. Nelle ultime sette giornate la Fiorentina ha raccolto appena sette punti in Serie A (dopo che ne aveva raccolti 17 nei primi otto turni): in questo parziale solo quattro squadre hanno fatto peggio nella competizione, tra cui il Verona (ultimo con tre punti conquistati in questo intervallo). Il Verona arriva da tre pareggi consecutivi e non ne colleziona quattro di fila all’interno di uno stesso massimo campionato dall’aprile 1989 (cinque in quel caso); inoltre, l’Hellas non vince da agosto contro la Roma (13 gare di fila), striscia record senza successi nella competizione dalle 24 gare consecutive registrate tra maggio 2015 e gennaio 2016 sotto le gestioni di Mandorlini e Delneri. Nell’era dei tre punti a vittoria, solamente una volta su otto precedenti occasioni, il Verona è retrocesso in Serie B dopo aver collezionato più di 10 punti nelle prime 15 giornate di un campionato di Serie A: nel 2001/02, quando ne aveva ben 22 a questo punto del torneo.