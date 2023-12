Napoli, gol e tranquillità per la coppia Osi-Kvara

Insieme così, felici e sorridenti non si vedevano da un po’. Non segnavano nella stessa partita da fine settembre, sempre al Maradona. L’ultima vittoria casalinga in campionato, contro l’Udinese. Felici e finalmente tranquilli. Una condizione, secondo Mazzarri, fondamentale per ritrovare il giusto feeling con il campo. E allora due aspetti non possono passare inosservati, il primo riguarda il contratto di Victor, discorso finalmente riaperto e in via di definizione. Lui, Osimhen, non si è mai fatto condizionare da questa situazione d’accordo, ma senza dubbio la luce in fondo al tunnel sul rinnovo rappresenta un fattore positivo di non secondaria importanza.