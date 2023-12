La soddisfazione dell'allenatore nerazzurro dopo il successo in rimonta contro la Salernitana: "All'inizio ci siamo addormentati, anche le coppe influiscono, per fortuna ripresa di un altro livello. Ora il Bologna, una squadra che merita la posizione che ha e che non sbaglia quasi mai, come Thiago Motta da giocatore: sarà bello misurarmi con lui. Muriel? Straordinario, fa cose che nessuno in questo campionato può fare e da solo ripaga il prezzo del biglietto" ATALANTA-SALERNITANA 4-1: HIGHLIGHTS

Una rimonta importante dopo un avvio parecchio sottotono, ma grazie a una ripresa super adesso la zona Champions dista appena due punti. Missione compiuta per l'Atalanta, che nel monday night della 16^ giornata batte 4-1 una buona Salernitana per la soddisfazione di Gian Piero Gasperini. "Per fortuna abbiamo fatto un secondo tempo di un altro livello - ha esordito l'allenatore nerazzurro nel post partita a Sky Sport -, perché nel primo andavamo abbastanza piano, anche se eravamo partiti bene. Poi abbiamo preso gol e ci siamo addormentati, facendo anche tanti errori. Nelle ultime gare avevo visto una squadra in grande condizione, oggi inizialmente invece mi sono trovato con dei giocatori in difficoltà anche sotto il punto di vista dell'attenzione. Questo significa che le coppe influiscono, ma a volte viene il dubbio se è meglio far giocare sempre alcuni giocatori o se invece è preferibile farli riposare. In ogni caso il secondo tempo è stato di un altro livello ed è andata bene. E se questa Salernitana è ultima, vuol dire che il nostro è un campionato difficile".

"Il Bologna è come Thiago Motta: non sbaglia mai" Nel prossimo turno l'Atalanta affronterà il Bologna in quello che a questo punto è un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions: "Adesso giocheremo in coppa a marzo - ha proseguito Gasperini - e quindi avremo tempo per concentrarci al massimo sul campionato. Questo ci dovrà permettere di giocare come io mi aspetto sempre dall'Atalanta, stiamo recuperando diversi giocatori importanti e ho fiducia che la prossima parte di campionato venga approcciata con la voglia di essere protagonisti. Il Bologna? La loro posizione in classifica è meritata, sono stati bravissimi e non è una squadra casuale, perché 16 partite sono tante. Giocare contro una squadra veramente forte sarà un bell'esame. Loro giocano un ottimo calcio, con grande entusiasmo ma anche con tecnica e qualità. La sorpresa è relativa, perché il Bologna già l'anno scorso aveva dato segnali importanti. Quest'anno poi c'è stata l'esplosione di alcuni giocatori come Zirkzee, oltre all'inserimento di uno come Freuler, ragazzo straordinario che in una squadra dà sempre l'equilibrio giusto e sbaglia pochissimo". E sarà anche l'occasione di confrontarsi con Thiago Motta, suo giocatore ai tempi del Genoa: "Lo conosco bene e la sua squadra gioca come giocava lui da calciatore - ha spiegato Gasp -, lui non sbagliava mai e la sua squadra sbaglia pochissimo. Il Bologna, l'idea di calcio che applica, mi ricorda molto il Thiago calciatore. Per me sarà bello misurarmi contro una persona che conosco bene: vediamo cosa ne viene fuori, spero sia una bella partita".

"Muriel straordinario, in Serie A pochi come lui" In chiusura inevitabile un pensiero su Muriel, ancora una volta protagonista con lo splendido gol che ha dato il via alla rimonta: "Io ho una stima incredibile di Luis come giocatore e come ragazzo. Lui sta attraversando un bellissimo momento, magari in altri periodi non siamo riusciti a trovare la condizione che ha adesso: ha fiducia e, anche se a volta sbaglia, io so che lui riesce a fare giocate che pochi in questo campionato possono fare. È straordinario - ha concluso Gasperini -, ora è in un grandissimo momento e spero di sfruttarlo il più a lungo possibile perché Luis da solo ripaga il prezzo del biglietto e quando sta bene così è un piacere vederlo".