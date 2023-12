Sulla stagione in corso: " È ancora molto lunga, quindi dobbiamo essere calmi e lavorare . Ci sono sempre i momenti negativi, ma secondo me è importante rimanere equilibrati, abbiamo ancora tante partite giocare". Poi sul rapporto con la squadra, l’allenatore e lo staff: " Parlo la mattina con lo staff e il mister , per quanto riguarda i giocatori, li conosco perché li seguiamo tutti da due o tre anni, con loro parlo della famiglia e della partita. Sono sempre aperto per capire le cose che possiamo sviluppare. Anche Giorgio Furlani mi aiuta tanto e mi lascia tanto spazio".

"Così ho scoperto Leao"

Sul metodo di scouting: "I dati ti aiutano a trovare giocatori che non conosci, ma dal vivo vedi altre cose come le caratteristiche fisiche e tecniche". Poi aggiunge: "Vedo anche di cosa mi parla, come mi parla. Prendiamo un ragazzo che entra in uno spogliatoio di 25 giocatori e dobbiamo creare un mix di culture. Il club è sempre più importante del giocatore, il Milan è più importante. Vogliamo creare un gruppo". Su Leao: "L'ho scoperto quando lavoravo per il Monaco: a Lisbona c'era una partita della Primavera dello Sporting e ho visto un ragazzo alto, veloce e bravo tecnicamente che era Leao. Lo abbiamo seguito, ma non ha fatto sempre bene. La cosa più importante per me sono gli step del giocatore. Rafa ha fatto troppo bene, era su un altro pianeta. Adesso gioca bene e sono felice che sia qui con noi a Milano".