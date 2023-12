I rossoneri si preparano per gennaio: per il bomber dello Stoccarda (18 gol in 15 presenze stagionali) si va verso il pagamento della clausola da 17 milioni, ma resta soprattutto da trovare l'intesa con il giocatore. Capitolo difesa: Lenglet sta giocano poco in Inghilterra, piace anche Victor Nelsson del Galatasaray

Il mercato di gennaio si avvicina sempre di più e il Milan prepara le sue mosse . Gli obiettivi sono tra attacco e difesa: davanti il nome sempre più caldo è quello di Serhou Guirassy , prima punta dello Stoccarda da 18 gol in 15 presenze stagionali e obiettivo del Milan da più di un mese. A che punto siamo: i contatti tra il club e l'entourage del giocatore sono vivi e la società rossonera ha la volontà di portare avanti le trattative col pagamento della clausola da 17 milioni. Detto ciò, resta soprattutto da trovare l'intesa con il giocatore, sia per ottenere il suo via libera definitivo per il trasferimento a gennaio, sia dal punto di vista economico (Guirassy ha già contratto importante allo Stoccarda). Per anticipare i tempi e non aspettare l'estate (dove potrebbero inserirsi altri club) sarà allora necessario uno sforzo economico importante, anche a livello di ingaggio.

Capitolo difesa

Intanto, nel primo giorno di Ibra nel nuovo ruolo a Milanello, si continua a ragionare sul mercato e sulla retroguardia. Resta viva l'opzione Lenglet, il difensore francese di proprietà del Barcellona è in prestito all'Aston Villa, ma sta giocando molto poco, con appena cinque presenze, tutte collezionate in Conference League, e con lo zero nella casella dei match giocati in Premier (dopo i 26 gettoni dello scorso anno col Tottenham). L'altro nome è quello di Victor Nelsson del Galatasaray, ma il club turco dovrebbe aprire alla sua cessione in prestito. Per il ruolo di terzino sinistro, infine, si continua a lavorare per Miranda.