Ennesimo infortunio in casa Milan. Fikayo Tomori, infatti, ha accusato un problema muscolare al flessore destro in occasione del gol del 2-1 della Salernitana. Il difensore del Milan (autore del primo gol dei rossoneri) è stato poi costretto al cambio e al suo posto Pioli ha mandato in campo Florenzi. L'entità del problema sarà poi valutata con gli esami strumentali

