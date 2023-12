Il brasiliano costretto a uscire dal campo al 25' di Frosinone-Juventus. Risentimento muscolare alla coscia destra per lui, nelle prossime ore gli esami clinici per stabilire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Contro la Roma Allegri dovrà sicuramente fare a meno anche di Cambiaso, che era diffidato ed è stato ammonito

Brutta notizia per Allegri in difesa: al 25' del primo tempo del match contro il Frosinone si è infatti fermato Alex Sandro. Il brasiliano è rimasto a terra e dopo l'arrivo dello staff medico ha dovuto abbandonare il campo. Si tratta di un risentimento muscolare alla coscia destra, nelle prossime ore gli esami clinici stabiliranno l'entità dell'infortunio e soprattutto quanto dovrà stare fuori. Al suo posto Allegri ha mandato in campo Gatti che era stato "risparmiato" dall'11 iniziale. L'allenatore bianconero contro la Roma dovrà sicuramente fare a meno di Cambiaso: l'esterno, diffidato, è stato ammonito e quindi sarà squalificato