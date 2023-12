Dove vedere Roma-Napoli

La partita tra Roma e Napoli , valida per la 17^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 23 dicembre alle 20.45 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Napoli

Il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime sette gare di Serie A contro la Roma (5V, 2N); l’ultimo successo dei giallorossi contro gli azzurri nel massimo campionato risale al 2 novembre 2019, 2-1 con le reti di Nicolò Zaniolo e Jordan Veretout – Arkadiusz Milik per i partenopei. Il Napoli è la squadra contro cui la Roma ha segnato in media meno reti nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A: 0.33, appena due in sei confronti nel periodo. La Roma non ha trovato la rete in nessuna delle ultime tre gare casalinghe contro il Napoli in Serie A, l’ultima volta che ha giocato più partite interne di fila contro i partenopei nella competizione senza segnare è stata tra il 1973 e il 1980 (sette in quell’occasione). Solo l’Inter (14) ha vinto più gare interne rispetto alla Roma in Serie A nel 2023 (13); inoltre, solo l’Atalanta (43) ha segnato più reti casalinghe rispetto ai giallorossi (40) e nessuna squadra vanta più clean sheet in casa nel periodo rispetto alla squadra capitolina da inizio anno solare (10, come il Bologna). La Roma non ha vinto alcuna delle ultime 13 sfide contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A nelle prime cinque posizioni in classifica: quattro pareggi e nove sconfitte nel parziale; dall’altro lato, tre delle quattro sfide in A del Napoli di Mazzarri sono state contro squadre nelle prime cinque posizioni a inizio turno di campionato, con un successo e due sconfitte. Solo l’Inter (21) ha segnato più reti della Roma in casa in questa Serie A (19); dall’altra parte, il Napoli ha incassato appena sei reti in trasferta nel torneo in corso, meglio hanno fatto, come nel caso precedente, solo i nerazzurri (due). Il Napoli è la squadra che ha tentato più dribbling in questa Serie A (325), anche se tuttavia i giocatori azzurri sono anche quelli che sono stati saltati più volte in dribbling nel torneo in corso (151); dall’altra parte, solo Genoa (179) e Inter (196) ne hanno tentati meno della Roma (200) nelle prime 16 giornate di questo campionato.