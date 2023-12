Dove vedere Torino-Udinese

La partita tra Torino e Udinese , valida per la 17^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 23 dicembre alle 15.00 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su Z ONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Udinese

Torino e Udinese non hanno pareggiato nessuna delle ultime nove sfide nel massimo campionato: nel parziale sei successi per i granata, tre per i bianconeri. Il Torino ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe in Serie A contro l’Udinese (1 sconfitta), lo stesso numero di successi che aveva ottenuto nelle precedenti 12 sfide interne contro questa avversaria nella competizione (2 pareggi, 5 sconfitte). Da inizio novembre il Torino ha raccolto 11 punti in sei gare di Serie A (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), meno solo di Inter, Juventus e Bologna nel periodo; i granata in questo arco temporale hanno incassato soltanto quattro reti – solo l’Inter (con due subite) ha fatto meglio. Il Torino, reduce da due clean sheet in casa, potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta da marzo 2019 in Serie A, una serie in quel caso di cinque consecutivi, ottenuti con Walter Mazzarri in panchina. Ivan Juric sta viaggiando a una media punti di 1.37 in Serie A da quando siede sulla panchina del Torino (92 gare): è la seconda media migliore nella competizione per un allenatore con più di una panchina alla guida dei granata nell’era dei tre punti a vittoria dopo quella di Walter Mazzarri (1.51). L’Udinese è la formazione che ha pareggiato più gare nella Serie A 2023/24: 10 in totale – almeno due più di ogni altra squadra -, tra cui sette delle ultime 10 partite disputate in Serie A (1 vittoria, 2 sconfitte). Solo il Sassuolo (11) ha perso più punti da situazione di vantaggio dell’Udinese in questo campionato: 10 per i friulani, di cui ben sei nelle ultime cinque gare disputate. Il Torino una volta sopra nel punteggio ne ha persi appena due (entrambi con il Monza nella 12ª giornata), solo Verona e Napoli hanno fatto meglio (entrambi zero).