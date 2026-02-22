Cuesta: "La squadra ha una mentalità incredibile"

Parma-Milan, Cuesta: "Mentalità incredibile, non scarsi prima ma ora nemmeno fenomeni"parma
L'allenatore del Parma analizza una vittoria importantissima a San Siro contro il Milan: "La cosa incredibile di questa squadra è la mentalità, non è facile venire qui a giocare con il Milan, rimanendo sempre concentrati con tutta la qualità che hanno". Tre punti per una classifica dignitosissima: "Non eravamo scarsi dopo Juve e Atalanta, non siamo fenomeni ora, dobbiamo fare punti, ora c'è il Cagliari"
C'è grande soddisfazione nelle parole di Carlo Cuesta dopo la vittoria di prestigio ottenuta a San Siro sul Milan. Tre punti che significano un deciso passo verso la salvezza prima dello scontro diretto di venerdì prossimo contro il Cagliari: "Dobbiamo rimanere equilibrati nel percorso. E prima voglio parlare di Loftus-Cheek, spero che sia bene, i nostri pensieri sono con lui - dice nel post gara - Abbiamo fatto una partita sapendo che non dovevamo lasciare spazi al Milan per limitarli, provando a creare loro la massima difficoltà quando avevamo palla. Facevamo un po' di fatica a guadagnare terreno, quando ci siamo riusciti abbiamo creato dei pericoli, ma sapevamo che sarebbero stati loro padroni della palla". Un Parma capace di rimanere concentrato sempre, in ogni momento della gara: "Per me la cosa incredibile è la mentalità di questa squadra, non è facile stare concentrato per tanti minuti, in uno stadio del genere e contro una qualità collettiva come quella del Milan. L'abbiamo fatto abbastanza bene, non siamo stati perfetti e questo lo rivedremo, ma non è finita. Ora c'è il Cagliari".
"Non eravamo scarsi dopo Atalanta e Juve e non siamo fenomeni ora"
Un Parma che non vinceva tre gare di fila da ben dodici anni: "Rimango equilibrato, so che il calcio cambia molto velocemente - spiega ancora - E qualche giorno fa non eravamo scarsi per aver perso con Atalanta e Juve, così come non siamo fenomeni ora. Il risultato non dipende solo da noi, la qualità del lavoro sì. E dobbiamo lavorare ancora molto e meglio". Un gol da calcio d'angolo, sembrato quasi studiato: "Sui piazzati proviamo ad avere gli uomini pronti a fare gol". Un Parma che ha provato anche a palleggiare: "Sapevamo che oggi non avevamo molta gamba, chi iniziava la partita era più di palleggio e ci serviva tempo per arrivare nella metà campo avversaria - dice ancora - Per quello non potevamo fare ripartenze troppo veloci, ma un po' più elaborate. Sicuramente ci sono stati momenti positivi per la manovra, fa tutto parte della crescita di questa squadra. Tangibile anche la crescita a livello offensivo e questo fa piacere, vogliamo essere completi".