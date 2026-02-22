Cuesta: "La squadra ha una mentalità incredibile"

L'allenatore del Parma analizza una vittoria importantissima a San Siro contro il Milan: "La cosa incredibile di questa squadra è la mentalità, non è facile venire qui a giocare con il Milan, rimanendo sempre concentrati con tutta la qualità che hanno". Tre punti per una classifica dignitosissima: "Non eravamo scarsi dopo Juve e Atalanta, non siamo fenomeni ora, dobbiamo fare punti, ora c'è il Cagliari"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Carlo Cuesta dopo la vittoria di prestigio ottenuta a San Siro sul Milan. Tre punti che significano un deciso passo verso la salvezza prima dello scontro diretto di venerdì prossimo contro il Cagliari: "Dobbiamo rimanere equilibrati nel percorso. E prima voglio parlare di Loftus-Cheek, spero che sia bene, i nostri pensieri sono con lui - dice nel post gara - Abbiamo fatto una partita sapendo che non dovevamo lasciare spazi al Milan per limitarli, provando a creare loro la massima difficoltà quando avevamo palla. Facevamo un po' di fatica a guadagnare terreno, quando ci siamo riusciti abbiamo creato dei pericoli, ma sapevamo che sarebbero stati loro padroni della palla". Un Parma capace di rimanere concentrato sempre, in ogni momento della gara: "Per me la cosa incredibile è la mentalità di questa squadra, non è facile stare concentrato per tanti minuti, in uno stadio del genere e contro una qualità collettiva come quella del Milan. L'abbiamo fatto abbastanza bene, non siamo stati perfetti e questo lo rivedremo, ma non è finita. Ora c'è il Cagliari".