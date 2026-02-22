Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atalanta-Napoli, Palladino: "Il fallo di Hojlund su Hien è netto. Continuiamo la scalata"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta ha commentato il gol annullato al Napoli che ha mandato su tutte le furie la società azzurra: "Ho parlato con Hien, mi ha detto che è stato trascinato a terra. Secondo me non ci sono dubbi. La nostra corsa? Oggi c'è più autostima, consapevolezza ed energia. E mercoledì proveremo a stare dentro la Champions"

MANNA: "IL GOL CHE CI HANNO ANNULLATO È IMBARAZZANTE"HIGHLIGHTS

L'Atalanta continua la sua rimonta. 2-1, proprio in rimonta, contro il Napoli. Corsa Champions apertissima e tante polemiche. In casa Napoli proteste furiose (con Manna a parlare al posto di Conte) per la rete annullata a inizio secondo tempo che avrebbe potuto portare il punteggio sullo 0-2. Nella lente un fallo fischiato dall'arbitro Chiffi di Hojlund (autore dell'assist) su Hien: "La sensazione del campo è che ci fosse un fallo, che Hien fosse in vantaggio su Hojlund - ha detto Palladino a Sky dopo la partita -, ho anche parlato con Hien, mi ha detto che è stato trascinato a terra. Ci hanno sempre detto che quando c'è contatto in area è fallo. Secondo me era un fallo chiaro ed evidente".

tutt i voti

Le pagelle di Atalanta-Napoli 2-1

"Continuiamo a scalare"

Quindi il tema della scalata, per una corsa Champions apertissima: "Il nostro è un percorso importante e straordinario, vogliamo continuare a scalare la classifica. Il nostro cammino è iniziato proprio con un ko contro il Napoli, oggi vedo più autostima, consapevolezza ed energia. Ci siamo rialzati nelle sconfitte, e questo dimostra che è un gruppo con valori umani e tecnici. Eravamo tredicesimi e ora siamo a ridosso delle grandi squadre. Ora c'è il bello. E mercoledì proveremo a stare dentro la Champions".

Approfondimento

La classifica della Serie A

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Loftus-Cheek, c'è la frattura dell'osso alveolare

live milan

Loftus-Cheek si è sottoposto ad accertamenti in ospedale dopo lo scontro con Corvi in...

Cuesta: "La squadra ha una mentalità incredibile"

parma

L'allenatore del Parma analizza una vittoria importantissima a San Siro contro il Milan: "La cosa...

Palladino: "Il fallo di Hojlund su Hien è netto"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta ha commentato il gol annullato al Napoli che ha mandato su tutte le...

Toro, Baroni verso l'esonero: idea D'Aversa

Serie A

Contro il Genoa è arrivata la settima sconfitta nelle ultime dieci partite per il Torino. Il...

Manna furioso: "Gol annullato imbarazzante"

NAPOLI

Il Napoli protesta dopo il ko 2-1 in rimonta a Bergamo sul gol annullato a inizio secondo tempo...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE