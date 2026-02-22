L'allenatore dell'Atalanta ha commentato il gol annullato al Napoli che ha mandato su tutte le furie la società azzurra: "Ho parlato con Hien, mi ha detto che è stato trascinato a terra. Secondo me non ci sono dubbi. La nostra corsa? Oggi c'è più autostima, consapevolezza ed energia. E mercoledì proveremo a stare dentro la Champions"

L'Atalanta continua la sua rimonta. 2-1, proprio in rimonta, contro il Napoli. Corsa Champions apertissima e tante polemiche. In casa Napoli proteste furiose (con Manna a parlare al posto di Conte) per la rete annullata a inizio secondo tempo che avrebbe potuto portare il punteggio sullo 0-2. Nella lente un fallo fischiato dall'arbitro Chiffi di Hojlund (autore dell'assist) su Hien: "La sensazione del campo è che ci fosse un fallo, che Hien fosse in vantaggio su Hojlund - ha detto Palladino a Sky dopo la partita -, ho anche parlato con Hien, mi ha detto che è stato trascinato a terra. Ci hanno sempre detto che quando c'è contatto in area è fallo. Secondo me era un fallo chiaro ed evidente".