Atalanta-Napoli, Palladino: "Il fallo di Hojlund su Hien è netto. Continuiamo la scalata"atalanta
L'allenatore dell'Atalanta ha commentato il gol annullato al Napoli che ha mandato su tutte le furie la società azzurra: "Ho parlato con Hien, mi ha detto che è stato trascinato a terra. Secondo me non ci sono dubbi. La nostra corsa? Oggi c'è più autostima, consapevolezza ed energia. E mercoledì proveremo a stare dentro la Champions"
MANNA: "IL GOL CHE CI HANNO ANNULLATO È IMBARAZZANTE" - HIGHLIGHTS
L'Atalanta continua la sua rimonta. 2-1, proprio in rimonta, contro il Napoli. Corsa Champions apertissima e tante polemiche. In casa Napoli proteste furiose (con Manna a parlare al posto di Conte) per la rete annullata a inizio secondo tempo che avrebbe potuto portare il punteggio sullo 0-2. Nella lente un fallo fischiato dall'arbitro Chiffi di Hojlund (autore dell'assist) su Hien: "La sensazione del campo è che ci fosse un fallo, che Hien fosse in vantaggio su Hojlund - ha detto Palladino a Sky dopo la partita -, ho anche parlato con Hien, mi ha detto che è stato trascinato a terra. Ci hanno sempre detto che quando c'è contatto in area è fallo. Secondo me era un fallo chiaro ed evidente".
"Continuiamo a scalare"
Quindi il tema della scalata, per una corsa Champions apertissima: "Il nostro è un percorso importante e straordinario, vogliamo continuare a scalare la classifica. Il nostro cammino è iniziato proprio con un ko contro il Napoli, oggi vedo più autostima, consapevolezza ed energia. Ci siamo rialzati nelle sconfitte, e questo dimostra che è un gruppo con valori umani e tecnici. Eravamo tredicesimi e ora siamo a ridosso delle grandi squadre. Ora c'è il bello. E mercoledì proveremo a stare dentro la Champions".