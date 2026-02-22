Tre gol e tre punti ritrovati dalla squadra di Gasperini, che ha analizzato il 3-0 contro la Cremonese: "Abbiamo faticato nel primo tempo, poi abbiamo alzato Cristante e segnato dagli sviluppi di corner". Sul suo percorso alla Roma: "Ero straconvinto avremmo fatto bene, magari non così tanto... Il gruppo è solido e i giovani stanno crescendo". E sulla corsa Champions: "La Roma non ci gioca da anni, vorremmo provare subito a tornarci"

Una vittoria ritrovata che vale il terzo posto in classifica condiviso col Napoli. Si riaccende la corsa Champions della Roma, che regola 3-0 la Cremonese e si prende gli applausi dell'Olimpico. Decidono tre reti nella ripresa targati Cristante, Ndicka e Pisilli, marcatori che indirizzano e chiudono una partita spigolosa solo nel primo tempo. Ne ha parlato Gian Piero Gasperini: "Abbiamo faticato nel primo tempo, non era facile e non riuscivamo ad essere pericolosi. Poi abbiamo messo Cristante più vicino a Malen, è aumentata la pressione, abbiamo segnato su corner e abbiamo creato molto. Mi aspettavo di essere già a questo punto alla Roma? Me lo auguravo, parti coi migliori propositi e poi ho cominciato ad aspettarmelo dopo i primi allenamenti con la squadra. Ero straconvinto avremmo fatto bene, magari non così tanto, ma il gruppo è solido e i giovani stanno crescendo tanto. Nel girone d’andata c’era grande continuità del gruppo che ha dato la possibilità ai giovani di inserirsi bene. Sono molto soddisfatto di questo". E sul gol da corner ritrovato: "Cristante aveva segnato così anche a Firenze, ce l’ha nel suo repertorio. Non sempre va sul primo palo, sicuramente ci mancavano i gol su corner perché ne calciamo molti ma non segnavamo da tempo. Ci siamo anche mossi bene in quelle situazioni. E poi vedo che per tutte le squadre diventano una risorsa le palle inattive".