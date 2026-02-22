Roma-Cremonese, Gasperini: "La corsa Champions sarà una battaglia, si decide alla fine"ROMA
Tre gol e tre punti ritrovati dalla squadra di Gasperini, che ha analizzato il 3-0 contro la Cremonese: "Abbiamo faticato nel primo tempo, poi abbiamo alzato Cristante e segnato dagli sviluppi di corner". Sul suo percorso alla Roma: "Ero straconvinto avremmo fatto bene, magari non così tanto... Il gruppo è solido e i giovani stanno crescendo". E sulla corsa Champions: "La Roma non ci gioca da anni, vorremmo provare subito a tornarci"
Una vittoria ritrovata che vale il terzo posto in classifica condiviso col Napoli. Si riaccende la corsa Champions della Roma, che regola 3-0 la Cremonese e si prende gli applausi dell'Olimpico. Decidono tre reti nella ripresa targati Cristante, Ndicka e Pisilli, marcatori che indirizzano e chiudono una partita spigolosa solo nel primo tempo. Ne ha parlato Gian Piero Gasperini: "Abbiamo faticato nel primo tempo, non era facile e non riuscivamo ad essere pericolosi. Poi abbiamo messo Cristante più vicino a Malen, è aumentata la pressione, abbiamo segnato su corner e abbiamo creato molto. Mi aspettavo di essere già a questo punto alla Roma? Me lo auguravo, parti coi migliori propositi e poi ho cominciato ad aspettarmelo dopo i primi allenamenti con la squadra. Ero straconvinto avremmo fatto bene, magari non così tanto, ma il gruppo è solido e i giovani stanno crescendo tanto. Nel girone d’andata c’era grande continuità del gruppo che ha dato la possibilità ai giovani di inserirsi bene. Sono molto soddisfatto di questo". E sul gol da corner ritrovato: "Cristante aveva segnato così anche a Firenze, ce l’ha nel suo repertorio. Non sempre va sul primo palo, sicuramente ci mancavano i gol su corner perché ne calciamo molti ma non segnavamo da tempo. Ci siamo anche mossi bene in quelle situazioni. E poi vedo che per tutte le squadre diventano una risorsa le palle inattive".
"Ritorno in Champions? Vogliamo provarci subito"
Gasperini è tornato sul tema del gruppo portante: "Ho la fortuna di avere avuto in passato alcuni giocatori come Dybala, Cristante, Mancini, El Shaarawy. Ma non sono quattro o cinque ma è più numeroso, perché mi ha aiutato tanto inizialmente. E poi questi hanno trascinato tutti quanti mentre io ho ricevuto sempre grandi risposte professionali. Alla Roma c'era già un ambiente positivo per merito di Ranieri, ma anche nei miei confronti c’è sempre stata disponibilità". E sulla corsa alla Champions: "Domenica contro la Juve sarà molto importante, sarebbe un grande passo in avanti. Ma per la mia esperienza la qualificazione è sempre avvenuta alla fine e 12 partite sono ancora tante. Ci sono Atalanta e Como che sono pericolosissime. Poi ci siamo noi, il Napoli, la Juventus, il Milan… Sarà una battaglia, ma questo momento è molto importante e ci avvicina alle prossime con un piccolo vantaggio. La Roma è da tanti anni che non va in Champions, vorremmo provarci subito".