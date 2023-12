Non si ferma l'emergenza infortuni in casa Milan. L’ultimo problema in rosa, rimediato all’Arechi nel pareggio contro la Salernitana, ha coinvolto Fikayo Tomori. L’autore del provvisorio vantaggio rossonero, infatti, era stato costretto a uscire al 65’ per un problema muscolare. Questa domenica il difensore inglese si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Tomori rischia un mese di stop se non addirittura di più, visto che nell'infortunio è interessato anche il tendine.