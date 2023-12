Ululati a Makoumbou, Curva Sud Verona chiusa 2 turni

Il testo integrale del comunicato: "Considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Società Cagliari (Antoine Makoumbou espulso pochi istanti prima, ndr), considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Società Hellas Verona occupanti il settore denominato “Curva Sud Inferiore”, considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi; delibera di sanzionare la Società Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS”. Il settore del Bentegodi resterà quindi chiuso per le prossime partite casalinghe del Verona contro Salernitana (30 dicembre) ed Empoli (13 gennaio).