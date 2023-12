Sono nove i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo la 17^ giornata di Serie A. Fermati per un turno Osimhen e Politano, espulsi all'Olimpico, due giornate di stop invece per Banda per "espressioni irriguardose". Si ferma anche Cambiaso (quinta ammonizione). Chiusa per due turni la Curva Sud del Verona dopo che sono stati "intonati cori di discriminazione razziale" nei confronti di Makoumbou

Una giornata di squalifica per Victor Osimhen e Matteo Politano, espulsi nella ripresa all'Olimpico contro la Roma. Entrambi salteranno Napoli-Monza del prossimo 29 dicembre allo stadio Maradona. Sono due dei nove squalificati dopo la 17^ giornata nel comunicato del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastandrea, che prevede un turno di stop anche per gli altri espulsi Vincenzo Fiorillo (Salernitana) e Antoine Makoumbou (Cagliari). Due invece le giornate di squalifica per Lameck Banda (Lecce) "per avere, al 38° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale proferendo ripetutamente espressioni irriguardose". All’elenco si aggiungono i giocatori fermati per un turno dopo la quinta sanzione (non espulsi): si tratta di Andrea Cambiaso (Juventus), Ondrej Duda (Verona), Pablo Marì (Monza) e Marin Pongracic (Lecce).