Juventus, Chiesa verso il recupero per la Roma

In attesa della ripresa.degli allenamenti Allegri fa la conta degli infortunati, nessuno particolarmente grave ma la garanzia che recuperino tutti per l'ultima dell'anno contro la Roma non c'è. Chiesa, assente per precauzione a Frosinone per un fastidio al tendine rotuleo, è in via di recupero e non dovrebbe saltare la sfida dell'Allianz. Locatelli è uscito per un altro colpo al costato, stavolta a differenza della partita con il Cagliari è solo una forte contusione e nessuna frattura, ma il dolore c'è e si vedrà quanto incide sul regolare svolgimento degli allenamenti. In caso di forfait toccherà a Nicolussi Caviglia, come contro Inter e Monza. Anche McKennie ha terminato la partita affaticato, in più Cambiaso è squalificato. Una serie di dubbi e una certezza. Il sorriso di Vlahovic che ha trovato un bel gol, decisivo. Nonostante poco prima ne avesse fallito uno clamoroso, stavolta a differenza di altre partite non si è abbattuto, ha lottato e realizzato il 2-1. Lui è certo di ritrovare un posto da titolare per la sfida a distanza con Romelu Lukaku sogno di qualche notte di mezza estate di Allegri, poi sfumato. E lui vorrà una volta di più dimostrare chi è. La panchina di Frosinone accettata con serenità e l'autocritica nel post partita hanno messo in evidenza un nuovo Vlahovic. Che sia stata la partita della svolta è presto per dirlo. L'esame di sabato può essere uno stimolo in più.