Roma, Dybala ancora in gruppo: in campo dal 1'?

Terzo allenamento consecutivo in gruppo per Paulo Dybala a Trigoria. Crescono le possibilità per Mourinho di poterlo schierare dal primo minuto in coppia con Lukaku nella sfida contro la Juventus, in programma sabato. L'ex bianconero è fermo per infortunio dallo scorso 10 dicembre, quando fu costretto a lasciare il campo contro la Fiorentina per una lesione al flessore della coscia sinistra. Nel video le ultime news dall'inviato Paolo Assogna

