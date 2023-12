Ancora tante assenze in casa Lazio: Sarri deve rinunciare agli infortunati Immobile e Luis Alberto (sostituiti da Castellanos e Kamada), così come allo squalificato Lazzari. In difesa verso il forfait Romagnoli, in dubbio l'influenzato Casale. Davanti c’è Isaksen in vantaggio su Felipe Anderson, in difesa Pellegrini favorito su Hysaj sulla sinistra. Nel Frosinone rientra Okoli, in attacco confermato Kaio Jorge

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ