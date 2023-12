Renato Sanches può andare via a gennaio?

"Mi sento a mio agio a parlare di Sanches perché è un nostro giocatore. Di Bonucci no. Va rispettato e il modo di rispettarlo è non parlare di un calciatore che è dell’Union Berlino. Non vedo nessun motivo per parlare di Bonucci. Di Renato non ho nessuna informazione sulla possibilità che possa andare via o no. Né da parte di Renato, né dei procuratori che sono anche i miei. Nessuna parola. Nessuna info da parte di Pinto. Renato vive ovviamente una situazione complicata, che lo è anche per me e per la rosa. Ma non ho informazioni. Partirà per Torino? E' un dubbio, perché la settimana non è stata pulita di lavoro e non ha lavorato come tutti gli altri. Sicuramente non giocherà"