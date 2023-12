Allegri recupera Chiesa e Vlahovic, che si sono allenati in gruppo e sono a disposizione come Locatelli. Assente lo squalificato Cambiaso: gioca McKennie a destra con Miretti mezzala, ma c'è anche l'alternativa Weah. Mourinho confida nella presenza dell'ex Dybala, che potrebbe giocare da titolare con Lukaku. Quasi solo conferme dell'ultimo undici con Pellegrini inizialmente in panchina, c'è Spinazzola a sinistra

