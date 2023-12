La partita tra Napoli e Monza, valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 29 dicembre alle 18.30 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Monza

Il Napoli ha perso l’ultima partita disputata contro il Monza (0-2 il 14 maggio 2023, con reti di Dany Mota e Andrea Petagna) e tra Serie A, Serie B e Coppa Italia i partenopei non hanno mai subito due sconfitte di fila contro i lombardi. Il bilancio tra Napoli e Monza tra Serie A, Serie B e Coppa Italia in casa dei partenopei è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e tre pareggi. Il Napoli ha perso cinque delle ultime sette partite (2 vittorie) giocate in tutte le competizioni: tanti ko quanti nelle precedenti 27 gare disputate; gli Azzurri inoltre in quattro delle ultime sei sfide non hanno trovato la via del gol, cosa accaduta in quattro delle precedenti 28 gare. Il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe in Serie A, con un pareggio e quattro sconfitte a completare il bilancio; da inizio settembre in avanti, solo l’Empoli ha perso più gare interne (cinque) rispetto ai partenopei nella competizione. Il Monza non ha segnato negli ultimi due match di campionato contro Milan e Fiorentina: i brianzoli non sono mai rimasti a secco di gol in tre partite di fila in Serie A. Il Monza ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle otto trasferte in questo campionato, solo una volta in meno rispetto a tutte le 19 gare esterne disputate nella Serie A 2022/23. La curiosità: la prima doppietta di Khvicha Kvaratskhelia in Serie A è stata realizzata proprio contro il Monza, il 21 agosto 2022; in caso di gol, la squadra lombarda diventerebbe la seconda con tre gol subiti dal georgiano nella competizione, dopo il Verona.