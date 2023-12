Dove vedere Cagliari-Empoli

La partita tra Cagliari e Empoli valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 30 dicembre alle ore 15.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Nando Orsi. A bordocampo Valentina Caruso. Dalle ore 14 e dalle ore 17 appuntamento con La Casa dello Sport-Day . In studio Leo Di Bello in compagnia di Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino.

I numeri di Cagliari e Empoli

Dopo aver vinto quattro delle prime nove sfide contro l’Empoli in Serie A (1 pareggio, 4 sconfitte), il Cagliari ha trovato il successo in sola una delle successive sette contro i toscani nel massimo campionato (3 pari, 3 sconfitte). Il Cagliari ha perso solo una delle otto gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A (4 vittorie, 3 pareggi): la più recente per 0-2, 22 settembre 2021 (reti di Federico Di Francesco e Leo Stulac). Il Cagliari ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (un pari), tanti quanti successi nelle precedenti 25 gare interne di Serie A; i sardi potrebbero rimanere imbattuti per almeno cinque match casalinghi di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2019 (sei in quel caso). Nessuna squadra ha realizzato meno reti in trasferta dell’Empoli in questa Serie A: cinque, al pari di Salernitana e Cagliari – tuttavia, i toscani hanno segnato in quattro delle ultime cinque gare esterne, dopo essere rimasti a secco in tutte le prime tre stagionali. L’Empoli ha perso 11 delle prime 17 partite di questo campionato e in Serie A non è mai arrivato a 12 sconfitte nelle prime 18 gare stagionali (record negativo di 11 nel 2003/04) – nel 2023 la squadra toscana è stata quella che ha subito più sconfitte in Serie A (20).