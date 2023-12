Sei partite oggi valide per la 18^ giornata di Serie A che si apre alle 12.30 con Atalanta-Lecce e si chiude alle 20.45 con Juventus-Roma. Alle 15 e alle 18, in diretta su Sky , canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251, e in streaming su NOW , Cagliari-Empoli e Milan-Sassuolo (anche in 4K)

Sono sei le partite della 18^ giornata di Serie A che si giocheranno oggi, sabato 30 dicembre. Si inizia alle 12.30 con Atalanta-Lecce, si prosegue alle 15 con Udinese-Bologna e Cagliari-Empoli, quest'ultima in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Altri due match alle 18, Verona-Salernitana e Milan-Sassuolo: anche il match di San Siro sarà in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, e in streaming su NOW. A chiudere il programma, il posticipo serale tra Juventus e Roma.