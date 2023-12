Dove vedere Udinese-Bologna

La partita tra Udinese e Bologna valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 30 dicembre alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Bologna

L’Udinese ha perso le ultime due gare contro il Bologna in Serie A (1-2, il 15 gennaio e 0-3 il 2 aprile 2023) e potrebbe infilare tre sconfitte di fila contro i felsinei nella competizione per la prima volta dal periodo tra marzo 2003 e febbraio 2004, con Luciano Spalletti alla guida. L’Udinese non ha trovato il successo in nessuna delle ultime tre sfide interne contro i Bologna in Serie A (2 pareggi, una sconfitta), dopo che aveva ottenuto quattro vittorie casalinghe consecutive contro questa avversaria nella competizione. L’Udinese ha pareggiato le ultime cinque gare interne di campionato, solo una volta ne ha pareggiate di più consecutivamente in casa nella sua storia in Serie A: tra settembre 1982 e gennaio 1983, nove, con Enzo Ferrari in panchina. Il Bologna ha perso solo una delle nove trasferte in questa stagione (2 vittorie, 6 pareggi): contro la Fiorentina lo scorso 12 novembre; soltanto Inter, Bayer Leverkusen e Girona (tutte a quota zero sconfitte fuori casa) hanno fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 tra tutte le competizioni. L’Udinese è la terza squadra che ha ottenuto almeno 11 pareggi nelle prime 17 partite di una singola stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo l’Inter (12 nel 2004/05) e il Torino (11 nel 2007/08) – l’ultima con almeno 12 segni “X” nelle prime 18 è stata l’Inter 2004/05. Per la prima volta nell'era dei tre a vittoria (dal 1994/95), il Bologna ha superato i 30 punti (31) nelle prime 17 partite giocate di un campionato di Serie A – dopo 18 gare l’ultima volta in cui ha fatto meglio, considerando da sempre i tre punti a vittoria, è stata nel 1963/64 (41). Solo Inter (sette) e Juventus (11) hanno subito meno gol del Bologna (12) in questo campionato, in tutte le sette occasioni in cui i rossoblù hanno incassato al massimo 12 reti dopo le prime 17 gare stagionali di Serie A, sono poi arrivati nelle prime sette posizioni in classifica a fine stagione (l’ultima nel 1980/81).