Salvezza, quanti punti servono in A? I precedenti

A sette giornate dalla fine del campionato non ci sono ancora verdetti ufficiali sulle retrocessioni e sono diverse le squadre che continuano a lottare per la salvezza: dalla Samp ultima alla Cremonese, dal Verona allo Spezia. Ma quanti punti servono per conquistare l'obiettivo? Nella nostra analisi la cifra necessaria e la media punti per salvarsi nella Serie A a 20 squadre da quando ci sono tre retrocessioni, ovvero dalla stagione 2004/05

LOTTA SALVEZZA, CALENDARIO