Fondata nel 2018, la Juventus Next Gen (prima denominata U23) ha 'fornito' finora 30 giocatori alla prima squadra, la maggior parte dei quali ha debuttato proprio con Allegri come allenatore. L'ultimo è Joseph Nonge, entrato nel finale dell'ottavo di finale in Coppa Italia vinto contro la Salernitana, ma ci sono già altri giovani pronti all'esordio...

