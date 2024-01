Sfida delicata al Grande Torino fra i granata di Ivan Juric e il Napoli dell'ex Walter Mazzarri che non sarà in panchina perché squalificato. Torino reduce dalla sconfitta maturata nei minuti finali a Firenze mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo lo 0-0 casalingo contro il Monza che ha allontanato ancora di pìù i campioni d'Italia dalla zona Champions. Fuori Osimhen e Anguissa in coppa d'Africa e l'infortunato Meret fra gli ospiti. Nel Toro recuperano Sanabria e Vlasic

