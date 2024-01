Solita emergenza difensiva per la Roma che affronta all'Olimpico l'Atalanta in un match delicato per la zona Europa. Ndicka in Coppa d'Africa per Mourinho che è costretto ad arretrare Cristante nella linea difensiva. A centrocampo non al meglio Paredes che dovrebbe giocare. Nell'Atalanta torna Scamacca al centro dll'attacco con Lookman in nazionale. Pasalic e Koopmeiners a completare il tridente di Gasperini

