Con un match ancora da giocare, la Juventus è in corsa per il titolo di campione d'inverno. Il destino, però, è in mano all'Inter a cui basta vincere contro il Verona. In caso di ko dei nerazzurri e vittoria della Juve, tuttavia, arriverebbe il sorpasso in vetta. C'è anche l'ipotesi di arrivo a pari punti con un pari dell'Inter e un successo dei bianconeri.