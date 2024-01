La Juve pensa a dei movimenti di mercato anche nel reparto offensivo. I punti fermi dell'attacco sono Chiesa e Vlahovic, in più c'è Milik - preso a titolo definitivo la scorsa estate e su cui la società intende puntare - e un giovane Yildiz in gran spolvero e che, nonostante l'età, sembra offrire ottime garanzie. Ragioni che riducono lo spazio a disposizione di Moise Kean che, in questa sessione di mercato, potrebbe decidere di cambiare aria. Negli ultimi giorni di gennaio, infatti, non è da escludere una sua partenza in prestito .

No al Monza per il prestito di Iling Junior

Attualmente fermo per una frattura alla tibia, Kean ha raccolto 12 presenze in questo campionato ma non è riuscito a sbloccarsi. Il conto dei gol è fermo a 0, l'ultimo in A è quello al Verona dello scorso 1 aprile. Oltre al 23enne, c'è un altro elemento offensivo di Allegri che ha destato l'interesse di altri club: si tratta di Samuel Iling-Junior, classe 2003 inglese per cui c'è stata una richiesta di prestito da parte del Monza. Proposta respinta dei bianconeri che non sono disposti ad altre cessioni se prima non arriva qualcuno. Un'alternativa per i brianzoli, invece, è rappresentata da Radonjic che ha un'offerta anche dai San José Earthquakes, club di MLS.