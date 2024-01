L'allenatore della Juventus chiude il girone di andata a -2 dall'Inter e commenta: "Al ritorno sarà difficile fare meglio. Siamo ancora vulnerabili in difesa, Vlahovic è in fiducia". Poi sulle polemiche legate a Inter-Verona: "Il Var è soggettivo, l'importante è che non lo si faccia passare per oggettivo" SALERNITANA-JUVENTUS 1-2

"Vincere a Salerno era importante per mantenere la distanza dal quinto posto. Ora abbiamo 14 punti di vantaggio alla fine del girone di andata". Anche dopo la vittoria nel recupero sulla Salernitana, con cui la Juve risponde all'Inter e "gira" a -2 dai nerazzurri, Massimiliano Allegri non si scompone e prosegue imperterrito a volare basso: l'obiettivo resta quello di finire tra le prime 4. "Davanti abbiamo una squadra che sta facendo un campionato importante, dobbiamo essere realisti", continua, per poi trovare qualche difetto alla sua Juve: "Siamo cresciuti dal punto di vista della serenità nell'affrontare le difficoltà. Nel complesso abbiamo fatto bene ma la cosa che non va bene è ripetere sempre gli stessi errori: a Frosinone, in Coppa Italia, stasera...".

"Ripetersi al ritorno sarà dura" La percezione è che ogni volta che ci buttano palla nella nostra area rischiamo di prendere gol. Dobbiamo lavorare su questa cosa. Ultimamente attacchiamo meglio la porta ma siamo peggiorati nella fase difensiva: in certi momenti diamo ancora la sensazione di essere vulnerabili e quei momenti vanno cancellati. Vlahovic? Dobbiamo sfruttarlo ancora meglio: adesso è in fiducia e ancora più pulito tecnicamente". Poi un commento sui 46 punti con cui la Juve chiude l'andata: "Fare meglio dei 46 punti del girone di andata sarà dura. Quello di andata è stato un girone meraviglioso, quello di ritorno è sempre più difficile. Migliorare vorrebbe dire fare più di 50 punti...".

Sul Var dopo Inter-Verona Allegri dice la sua anche sulle polemiche di Inter-Verona, legate al Var: "Ho sempre detto che il Var è soggettivo. Lo ripeto ogni anno da anni e lo dirò anche domenica prossima. Bisogna accettarlo così com'è, l'importante è non farlo passare per oggettivo. Nel tennis la pallina picchia fuori o dentro la riga, e quella è l'oggettività, in italiano. La soggettività è un'altra roba, come i falli: inutile discuterne perché non ha senso, noi facciamo il nostro lavoro e c'è una commissione arbitri che valuterà il loro lavoro. Ma bisogna accettare gli errori perché fanno parte del gioco". approfondimento Sul 2-1 pesa il contatto Bastoni-Duda: ma il Var?