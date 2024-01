Il difensore rossonero, schierato anche oggi da centrale, ha parlato a Sky Sport dopo la partita: "Non abbiamo mai ascoltato quello che dice la gente fuori: abbiamo lavorato e per questo abbiamo vinto - ha spiegato -. Pioli? Tutta la squadra è sempre stata con lui e lo sarà fino alla fine. Jimenez è un Theo piccolino..."

Un'altra prestazione importante da centrale. Theo Hernandez si è ritagliato il ruolo di migliore in campo nella trasferta del Castellani, tre punti che permettono al Milan di allungare al terzo posto in classifica. "Abbiamo avuto un periodo un po' difficile, ma quando vinci sei felice - ha raccontato il francese nel post-partita a Sky Sport -. Abbiamo fatto delle cose belle in queste partite, da squadra, non abbiamo mai ascoltato quello che dice la gente fuori: abbiamo lavorato e per questo abbiamo vinto. Allungarmi la carriera da centrale? Ho ancora 26 anni (ride ndr)... C'erano tanti infortuni, il mister mi ha chiesto se potevo giocare centrale e io ero disponibile. Sono felice, dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una grandissima partita e dobbiamo pensare a mercoledì. Siamo sempre stati con Pioli, tutta la squadra è con lui fino alla fine".