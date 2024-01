Dove vedere Udinese-Lazio

La partita tra Udinese e Lazio, valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 7 gennaio alle 15.00 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Lazio

Dal 2015 in avanti l’Udinese ha mancato l’appuntamento con il gol in 12 delle 17 gare di Serie A contro la Lazio; nel periodo, in questa competizione, questa è la sfida in cui una squadra, quella bianconera, è rimasta a secco più volte contro la propria avversaria. Dopo una serie di tre vittorie interne consecutive con Francesco Guidolin in panchina, tra il 2011 e il 2013, l’Udinese non ha ottenuto nemmeno un successo nelle seguenti 10 sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A (3N, 7P). L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei: 18 segni X per i bianconeri, almeno due più di ogni altra squadra nel periodo. L’Udinese ha vinto l’ultima partita di Serie A (3-0 contro il Bologna) e non ottiene due successi di fila in campionato dallo scorso marzo, quando vinse contro Empoli e Milan. La Lazio ha vinto le ultime due partite, realizzando un totale di cinque gol, una rete in più di quelle segnate nei sette incontri precedenti in Serie A. La Lazio ha vinto senza subire gol l’ultima trasferta di campionato (2-0 contro l’Empoli); l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno vinto due gare esterne di fila e anche l’ultima in cui hanno collezionato due clean sheet consecutivi è stata tra maggio e giugno, proprio contro Empoli e Udinese. La Lazio è la squadra che ha segnato meno gol di testa in questo campionato: una rete con questo fondamentale, proprio nell’ultimo turno di Serie A. Da una parte l’Udinese è la squadra che ha subito più gol su rigore in questo campionato di Serie A (sei), dall’altra solo la Juventus (zero) ne ha concessi meno della Lazio (uno, proprio nell’ultimo turno).