Sarri: "Coppa Italia? Ci interessa solo il derby"

La Lazio si è imposta 2-1 sul campo dell'Udinese e si è portata a 3 punti dal quarto posto. Il commento a DAZN dell'allenatore Maurizio Sarri dopo il terzo successo consecutivo dei biancocelesti: "Partita difficile perché si è rivelata sporca, su un terreno ideale e contro una squadra più fisica di noi. Sono contento di come i ragazzi hanno reagito, sono rimasti in partita. Uno spirito diverso rispetto a qualche settimana fa, dopo il gol siamo venuti fuori risolvendola e anche meritatamente visto che non abbiamo concesso praticamente nulla. Dal punto di vista della mentalità e caratteriale ancora dobbiamo trovare un'espressione definitiva, se siamo quelli dell'ultimo mese sarebbe tanta roba, ma dobbiamo confermarci. Secondo me Rovella oggi fa la fase difensiva che d'impostazione dove ha ancora grandi margini di crescita, potrebbe verticalizzare di più e perdere meno palle. In fase difensiva mi ha stupito per il numero di palloni recuperati. Le sostituzioni a fine primo tempo non sono state puntive".

Il punto sull'infermeria in vista del derby di Coppa Italia

L'allenatore della Lazio ha parlato anche degli infortunati in vista di Lazio-Roma di Coppa Italia: "Isaksen aveva preso un colpo e dopo una botta lo abbiamo tirato fuori. Immobile e Luis Alberto per il derby? Non lo so, domani hanno un controllo, potrebbero tornare in gruppo martedì. Ci sono, anche se non credo, alcune possibilità per Luis, non per Ciro. La formula della Coppa Italia non mi piace, lo sanno tutti. Ormai a noi non ci interessa neanche il passaggio del turno, ma solo il derby per la nostra gente".