Vittoria all'ultimo minuto, Inter sempre a -2 e ora la testa alla Coppa Italia. La Juventus, dopo aver archiviato la doppia sfida con la Salernitana tra ottavi di coppa e campionato, si prepara ai quarti di finale di giovedì contro il Frosinone, con vista sulla semifinale contro la vincente del derby di Roma. Allenamento mattutino finito intorno alle 14: chi ha giocato ha fatto scarico, piscina e palestra, mentre gli altri sono scesi in campo con i giovani della Next Gen. Punto infermeria: il ginocchio di Chiesa si è sgonfiato, ma nella giornata di lunedì ha lavorato ancora a parte e resta in dubbio per il Frosinone; verso il Sassuolo in campionato, comunque, le sensazioni sono positive.

Rabiot si ferma, Cambiaso in dubbio

Rabiot, invece, non ci sarà giovedì in Coppa Italia. Per il francese, in campo novanta minuti contro la Salernitana, sovraccarico al flessore coscia destra. Cambiaso, invece, sta smaltendo l'influenza: ha lavorato all'interno e non fuori con la squadra e, anche lui, è da valutare. Tutto ok invece per Alex Sandro, in campo l'ultima volta il 23 dicembre scorso in A proprio contro il Frosinone: per lui allenamento completo con la squadra. Proseguono, infine, i lavori personalizzati per Kean (out da inizio dicembre) e De Sciglio (la cui stagione non è ancora iniziata dopo la lesione del legamento crociato anteriore dello scorso maggio). Nella giornata di martedì allenamento previsto al mattino.