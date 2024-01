La Juventus si riscopre cooperativa del gol: Illing Junior, a segno contro la Salernitana, è stato il 13° marcatore bianconero diverso in campionato. Solo il Frosinone ha mandato in gol così tanti giocatori, ma segnando meno. La classifica con i marcatori squadra per squadra

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA'