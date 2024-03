A segno con Asllani e Sanchez, l'Inter registra due nuovi marcatori in Serie A e si riscopre cooperativa del gol. Sono 16 i nerazzurri andati in rete, primato condiviso con un'altra big del campionato. E solo una squadra non è ancora andata in doppia cifra con giocatori diversi. Ecco la classifica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT