Lo 'Special Derby' Sarri batte ancora la Roma

E' già stato ribattezzato lo "Special Derby". E i numeri spiegano perché. Maurizio Sarri ne ha vinti 4 su 6. Ha da subito imparato a conoscere l’effetto che fa. Il suo storico nelle sfide cittadine racconta la sua abilità nel preparare prima e gestire poi partite per ovvi motivi così particolari. L’ultima, quella che ha aperto la via delle semifinali di Coppa Italia, certifica soprattutto la rinascita della sua Lazio. Perché quattro sono anche i successi consecutivi dei biancocelesti. Il momento migliore della stagione senza i migliori. Luis Alberto e Immobile sono quasi pronti al rientro ma anche senza di loro la Lazio ha spiccato il volo. Ha iniziato ad allargarsi. Eccola la vera chiave per spiegare il rilancio. Nella serie positiva Sarri ha schierato 19 titolari differenti. Solo tra Udinese e Roma 6 cambi di formazione. In 20 giorni ha praticamente schierato tutta la rosa e tutti o quasi hanno dato risposte positive. Anche Mandas, alla prima assoluta nella partita forse più delicata. Il debuttante e Zaccagni, certezza ritrovata: sono i due uomini manifesto della Lazio nuova versione. Dopo un avvio complicato l’esterno sta tornando sui livelli dell’anno scorso e sta ritrovando anche il feeling con il gol: 3 nelle ultime 6. Anche la vecchia guardia ha ricominciato ad andare veloce. Così sarà anche più facile tornare a parlare del suo rinnovo - scadenza 2025 - dopo il silenzio degli ultimi mesi.