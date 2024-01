Inter, la trasferta a Monza nasconde delle insidie

Ancora una volta l’esame per l’Inter sarà in trasferta come è accaduto spesso nel mese di dicembre. Se quelli con Napoli e Lazio sono stati superati a pieni voti, quello con il Genoa a fine anno decisamente meno. E la nuova sfida al Monza di Palladino sicuramente nasconde delle insidie legate al buon momento della squadra e ad una tradizione con i brianzoli non sempre favorevole all’Inter e a Inzaghi. Allenatore che è riuscito spesso ad imbriagliare i colleghi piu esperti (gli scontri diretti vinti nel girone d'andata lo testimoniano) battendoli spesso, ma che alla "new generation" degli allenatori in panchina come Dionisi, Gilardino, Thiago Motta e appunto Palladino qualcosa ha dovuto concedere, con una media punti che si è abbassata.