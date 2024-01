McKennie rivelazione, Milik ritrova il sorriso

I bianconeri sono reduci dal 4-0 rifilato al Frosinone in Coppa Italia: Allegri ha avuto le risposte che cercava. Ora testa al Sassuolo, in campionato. L'allenatore della Juventus conta di recuperare Rabiot oltre a Chiesa

Obiettivo semifinale raggiunto e senza neanche troppa fatica. La Juventus ha dominato il Frosinone cui ha concesso poco (solo nel primo tempo) o nulla. Allegri ha avuto le risposte che cercava. Intanto dall'assetto difensivo, solo un paio di leggere sbavature su qualche uscita, ma per il resto impeccabile grazie soprattutto a un Bremer insuperabile. In generale tutti quei giocatori che hanno avuto meno spazio in questo periodo hanno convinto. Da Miretti, autore della bella azione personale che ha portato al rigore che ha sbloccato la partita, al solito Yildiz già al terzo gol stagionale, fino a Milik autore di una tripletta. Il polacco ha ritrovato il gol e il sorriso in una stagione fin qui non particolarmente brillante. Una citazione la merita anche Weah che sembra finalmente in una buona condizione fisica.