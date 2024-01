Serie A

Dybala salta il Milan dopo il fastidio muscolare accusato durante il derby di Coppa Italia: nelle prossime ore farà esami strumentali per capire meglio l'entità del problema. Pioli recupera Okafor e Sportiello ma non Florenzi, probabilmente ancora out per il big match di San Siro. Nella Lazio torna Immobile ma per la panchina, in forte dubbio Castellanos. Di seguito infortunati e squalificati in vista della prossima giornata di campionato GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT