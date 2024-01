Nel match del sabato pomeriggio alle 15, il Napoli ospita la Salernitana. Mazzarri orientato a schierare un 4-3-3 con Simeone favorito su Raspadori al centro dell'attacco. A centrocampo Gaetano dal 1' e non Zielinski, con Cajuste e Lobotka. Nel suo 3-5-2 Filippo Inzaghi non ha Maggiore squalificato: debutto del nuovo acquisto Niccolò Pierozzi, in porta torna Ochoa. Le probabili formazioni

