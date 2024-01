Le probabili formazioni della 20^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inter in formazione tipo con Dimarco che torna dall'inizio. Juventus con due squalificati ma con Chiesa e Rabiot recuperati. Niente Milan per Dybala con Mourinho che pensa ad El Shaarawy. Rossoneri ancora senza Florenzi,. Possibili rotazioni per l'Atalanta mentre nel Napoli Simeone è in pole. Lazio con Immobile che torna ma c'è Castellanos a rischio

PROBABILI FORMAZIONI 20^GIORNATA: I 'CAMPETTI'