Inzaghi: "Ottima gara, ora vogliamo la Supercoppa"

Partita da applausi dei nerazzurri, che travolgono 5-1 il Monza. Soddisfatto Simone Inzaghi: "Ottimo approccio contro una squadra che ci ha tolto punti importanti l'anno scorso. Si va in Arabia da detentori della Supercoppa". Sul percorso della squadra: "È la mia Inter più forte? Le verifiche non sono finite, mancano più di 20 partite". E sul mercato: "Ci pensa la dirigenza, ma sono contentissimo di Arnautovic e Sanchez"

Aspettando la Supercoppa italiana, l'Inter si scatena all'U-Power Stadium. Prestazione da applausi dei nerazzurri, che dominano 5-1 e difendono la vetta della classifica (ora a +5 sulla Juventus che giocherà martedì col Sassuolo). Dopo il titolo di campione d'inverno, l'Inter dà spettacolo con le doppiette di Calhanoglu e Lautaro oltre al sigillo finale di Thuram. Non può che essere soddisfatto Simone Inzaghi: "Ottima gara, preparata nel migliore dei modi. I ragazzi hanno dato la solita grande disponibilità. Ottimo approccio contro una squadra che l’anno scorso ci aveva tolto punti importanti. C’è sempre da migliorare, ma ottima partita. Non avevamo fatto male neanche col Genoa, domenica col Verona meno bene. Queste due settimane abbiamo analizzato tutto, lo faremo così anche domattina. Stasera è stata un’ottima prova contro una squadra difficile da affrontare". Sui prossimi impegni: "Ora c’è la Supercoppa, subito dopo la Juve e la Champions. Andremo in Arabia da detentori del titolo e giocheremo queste due partite, che è una novità. Lunedì giornata di riposo, martedì si parte con grande voglia. C’è un trofeo in palio”.

"La mia Inter più forte? Non ancora" Inzaghi ha spiegato di non essere stato distratto dalle polemiche in settimana dopo Inter-Verona: "Concentrarmi sul lavoro è sicuramente una delle mie qualità. C'è una società che pensa a parlare… Insieme allo staff abbiamo pensato al campo. Noi allenatori siamo piuttosto abituati, ci sono tante partite e stagioni. L'importante è avere una squadra che ti segue sempre, vogliamo continuare a fare grandi cose. Continuiamo così, c'è tanta strada davanti". Ma questa è la migliore Inter targata Inzaghi? "Le verifiche non sono finite, mancano più di 20 partite. L'anno scorso abbiamo vinto due trofei e giocato una finale di Champions. Quest'anno siamo a metà del tragitto, abbiamo fatto un ottimo girone di Champions e in campionato abbiamo un grandissimo ritmo. Ma c'è anche la Juve e altre squadre pronte ad approfittare di ogni piccolo errore". Su Valentin Carboni ritrovato da avversario: "L'anno scorso con noi ha fatto un anno importante per la sua crescita, 6-7 spezzoni di partita alternandolo come mezzala e punta. Quest'anno sta crescendo, sta facendo una buonissima stagione e gli auguro di continuare così". E in coda sul mercato: "Hanno parlato i dirigenti, ma posso dire di essere contentissimo di Arnautovic e Sanchez. Tutti e due hanno avuto un percorso con davanti Lautaro e Thuram. Arna ha fatto prove importanti, Sanchez ha segnato un gol fondamentale al Salisburgo. Devono continuare così, troveranno spazio".

Calhanoglu: "È la mia miglior versione" Due gol per Hakan Calhanoglu, salito a 9 centri in campionato e sempre più trascinante nell'Inter: "Abbiamo dato la risposta giusta. Può succedere una partita come contro il Verona, ma è importante lasciarla indietro e concentrarsi sulla prossima. Avevamo tempo di recuperare. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto vedere che ci siamo e volevamo vincere. Pressione ora sulla Juve? Non guardiamo gli altri, ci concentriamo su noi stessi. Miglioreremo sempre e cercheremo di farlo vincendo partite così. Giocando così sarà difficile batterci. Ora l'Arabia: andremo lì per difendere la Supercoppa. Questo è il miglior Calhanoglu di sempre? Sì, sono cresciuto. Ho un nuovo ruolo e dò sempre il massimo per i compagni".