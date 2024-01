Prima dell'avventura Supercoppa per la Lazio, reduce dal successo nel derby di Coppa Italia contro la Roma, arriva all'Olimpico il Lecce di D'Aversa. Sarri ritrova dal primo minuto Provedel e Luis Alberto, ma perde Castellanos: Immobile recupera ma per la panchina, in attacco ci sarà Felipe Anderson nel ruolo di centravanti. Nel Lecce solito ballottaggio Piccoli-Krstovic, col montenegrino avanti

