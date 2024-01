Mazzarri: "Abbiamo ritrovato gioco e spirito"

Soddisfatto l’allenatore del Napoli al termine del match vinto per 2-1 contro la Salernitana. Un successo arrivato allo scadere grazie al gol di Rrahmani: "Abbiamo continuato a giocare anche dopo lo svantaggio, alla Supercoppa ci penserò dopo, adesso mi godo la vittoria. Mercato? Siamo tutti concentrati per portare i migliori…"

"Abbiamo ritrovato lo spirito ma anche il gioco". Queste le prime parole di Walter Mazzarri dopo la vittoria del suo Napoli contro la Salernitana. Un successo arrivato in rimonta al 96’ grazie al gol di Rrahmani: "Con una squadra ben messa come la Salernitana, che ti aspetta, non era facile. Hanno anche velocità e forza in contropiede e alla prima loro opportunità siamo andati in svantaggio".