Dove vedere Monza-Inter in tv

I numeri di Monza e Inter

Dopo non aver trovato il successo nelle due sfide dello scorso campionato (1 pareggio, una sconfitta), l’Inter ha vinto la gara di andata contro il Monza: 2-0, con doppietta di Lautaro Martínez, nella prima giornata di questo torneo. Il Monza non ha mai vinto nelle cinque partite disputate in casa contro l’Inter in tutte le competizioni, subendo sempre almeno un gol nel parziale (nove in totale): di questi, un match si è giocato in Serie A (nel gennaio 2023) e quattro in Coppa Italia (tra il 1958 e il 1990). L’Inter si è laureata Campione d’inverno in solitaria della Serie A per la 18^ volta nella sua storia; in 10 delle precedenti 17 occasioni (incluse quattro delle ultime cinque), i nerazzurri hanno poi vinto lo Scudetto al termine della stagione. L’Inter ha chiuso il girone di andata con 48 punti in classifica, frutto di 15 vittorie e tre pareggi (una sconfitta); nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto due volte i nerazzurri ne avevano raccolti di più dopo le prime 19 partite giocate in un singolo torneo di Serie A: 51 nel 2006/07 e 49 nel 2007/08. Dopo sei risultati utili di fila all’U-Power (2 vittorie, 4 pari), il Monza ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (una vittoria): tante sconfitte interne quante quelle collezionate dai brianzoli nelle precedenti 13 davanti al loro pubblico. Il Monza ha guadagnato soltanto quattro dei suoi 25 punti contro squadre che occupano la parte alta della classifica di questa Serie A, più soltanto del Cagliari, fanalino di cosa in questa graduatoria con solo un punto ottenuto contro queste avversarie. L’Inter va a segno da 27 partite di fila in Serie A: l’ultima gara a secco di gol risale al 15 aprile 2023, proprio contro il Monza (0-1) e si tratta della serie realizzativa in corso più lunga tra le squadre di questo campionato: più del doppio rispetto a qualsiasi altra avversaria (segue a 12 la Juventus).