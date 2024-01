Dove vedere Cagliari-Bologna in tv

La partita tra Cagliari e Bologna valida per la 20^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 14 gennaio alle 15 in diretta sull’a pp di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Bologna

Nelle ultime 10 sfide in Serie A tra Cagliari e Bologna non si è mai ripetuto in due partite consecutive lo stesso risultato: nel match d’andata vittoria degli emiliani 2-1 il 2 settembre – in questo parziale quattro vittorie ciascuna e due pareggi. Il Cagliari ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A, segnando otto gol nel parziale: si tratta della striscia aperta più lunga di vittorie interne dei sardi contro un’avversaria presente in questo campionato. Il Cagliari ha una striscia aperta di cinque risultati utili consecutivi in casa in Serie A (3 vittorie, 2 pareggi) e non arriva a sei gare di fila in Sardegna nel massimo campionato senza perdere dal periodo tra settembre e dicembre 2019, con Maran in panchina. Il Bologna è una delle tre squadre –con Betis Siviglia e Mainz - che ha pareggiato più partite in trasferta nei maggiori cinque tornei europei 2023/24 (sei pareggi in nove sfide fuori casa per la formazione di Motta). Con 32 punti conquistati in 19 giornate, il Bologna ha chiuso il suo miglior girone d’andata nell’era dei tre punti a vittoria considerando i campionati a 20 squadre; gli emiliani hanno concesso solamente 16 reti agli avversari in questi primi 19 turni, non incassavano così pochi gol a questo punto del torneo dal 1979/80 (15 in quel caso). Cagliari (6) e Bologna (5) sono due delle quattro squadre – con Roma (7) e Atalanta (5) – che hanno segnato più gol nei minuti finali di gara di questo campionato (dal 86’ minuto in poi). Il match d’andata tra queste due squadre è stato deciso da un gol di Giovanni Fabbian all’89° minuto.