Dove vedere Lazio-Lecce in tv

I numeri di Lazio e Lecce

Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (un pari), tanti quanti successi nelle precedenti 19 gare contro i biancocelesti nel massimo campionato (4 pareggi, 12 sconfitte). Dopo il successo nel match d’andata per 2-1, il Lecce potrebbe vincere entrambe le gare contro la Lazio in una singola stagione di Serie A per la prima volta in assoluto. La Lazio guidata da Maurizio Sarri non ha vinto nessuna delle tre sfide giocate contro il Lecce in Serie A (1N, 2P); Sarri potrebbe diventare il primo allenatore dei biancocelesti a restare senza successi nelle sue prime quattro sfide contro i giallorossi in Serie A (Giuseppe Materazzi tra il 1988 e il 1990 conquistò una vittoria nelle prime quattro gare). Il Lecce ha vinto soltanto una delle 16 trasferte disputate contro la Lazio in Serie A: quella per 1-2, del 9 gennaio 2011, con autogol di Muslera e centro di Grossmüller (Mauri per la Lazio); cinque pareggi e 10 sconfitte completano il quadro. La Lazio ha vinto gli ultimi tre match di campionato, i biancocelesti potrebbero ottenere quattro successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile scorsi. Il Lecce ha pareggiato nove delle prime 19 gare in una stagione di Serie A per la seconda volta, dopo il 1990/91. I salentini non hanno mai registrato 10 pareggi dopo 20 match in una singola stagione nel massimo campionato. Il Lecce è una delle tre formazioni ancora senza successi fuori casa in questo campionato, insieme a Cagliari e Frosinone. L’ultima vittoria in trasferta dei pugliesi in Serie A risale all’ultima gara lontano da casa dello scorso campionato (il 28 maggio contro il Monza), da allora cinque pareggi e quattro sconfitte.